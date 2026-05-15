Cosa fare anche gratis a Trento dal 15 al 17 maggio | tutti gli eventi
Dal 15 al 17 maggio, Trento ospiterà un ricco programma di eventi che coinvolgeranno diverse fasce di pubblico. Durante il fine settimana si svolgeranno iniziative rivolte alle famiglie, agli appassionati di sport, agli amanti della cultura, della musica e dell’enogastronomia. Molti di questi eventi saranno accessibili gratuitamente, offrendo l’opportunità di partecipare senza spendere. La città si prepara a offrire momenti di svago e intrattenimento per residenti e visitatori, con un calendario che copre diverse passioni e interessi.
.Anche questo fine settimana il Trentino propone un calendario fitto di iniziative, con eventi per famiglie, appassionati di sport, cultura, musica ed enogastronomia. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il territorio si anima. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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