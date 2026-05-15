Corrispondenze | il teatro come spazio di ascolto relazione e crescita

Venerdì 29 maggio alle ore 20.30, presso il Teatro di Loreto di Bergamo, andrà in scena “Corrispondenze – sul mettersi in ascolto”, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale che ha coinvolto per tutto l’Anno Formativo un gruppo di allievi di ABF Bergamo. Il progetto nasce dal desiderio di creare connessioni attraverso la scrittura, l’ascolto e la relazione con l’altro, trasformando il teatro in uno spazio di espressione personale e collettiva. Durante l’anno, gli studenti hanno partecipato a un laboratorio teatrale ed espressivo realizzato grazie al sostegno del Kiwanis Club e condotto dall’associazione Teatro Chapati. L’iniziativa ha offerto ai ragazzi l’opportunità di sperimentare nuovi linguaggi espressivi, mettersi in gioco attraverso il corpo e la parola e sviluppare competenze relazionali, comunicative e di ascolto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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