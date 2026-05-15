Convocazione del Consiglio Provinciale per giovedì 21 maggio

Il Presidente della Provincia di Salerno ha firmato un decreto il 15 maggio 2026 che convoca il Consiglio Provinciale per giovedì 21 maggio alle 11:30. La riunione si terrà in una sede istituzionale e coinvolgerà i membri dell’assemblea provinciale. La convocazione è stata comunicata ufficialmente con il decreto n. 74 del 15 maggio 2026. La data della seduta e l’orario sono stati resi noti attraverso questa comunicazione ufficiale.

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Con proprio decreto n. 74 del 15 maggio 2026, il Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Parente, convoca il Consiglio Provinciale per giovedì 21 maggio, alle 11:30. Si ricorda inoltre che la seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Sullo stesso argomento Leggi anche: Convocazione del Consiglio Provinciale per mercoledì 8 aprile Doppia convocazione del consiglio, Racioppoli: "Dalla necessità non nascono poteri"A portare per primo la questione davanti alla prefetta Lucia Volpe è stato il capogruppo di minoranza Angelo Racioppoli, insieme ai consiglieri... Oristano, i consiglieri provinciali del Campo Largo chiedono la convocazione del Consiglio sul 41-bisI consiglieri provinciali del Campo Largo Angelo Masala, Federica Piras, Renzo Ponti e Laura Celletti, hanno presentato una richiesta formale al presidente della Provincia, Paolo Pireddu, per la ... unionesarda.it Scarso preavviso nella convocazione del ConsiglioPolemica in consiglio comunale a Garlasco per la convocazione lampo della seduta di mercoledì sera, fissata alle 18 con scarso preavviso, tanto che ci sono state diverse assenze, compresa quella del ... laprovinciapavese.gelocal.it