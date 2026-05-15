Controllo di vicinato sottoscritto il protocollo da Prefettura di Bergamo e Comuni di Levate e Casnigo

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, si è tenuto un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Bergamo. Durante la riunione, sono stati firmati i protocolli di collaborazione tra la Prefettura e i Comuni di Levate e Casnigo per avviare iniziative di controllo di vicinato. L’accordo prevede l’attivazione di misure condivise tra le forze di polizia locali e i cittadini per sorvegliare il territorio e prevenire eventuali situazioni di rischio.

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Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, nell’ambito della seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Rotondi e i sindaci dei Comuni di Levate e Casnigo hanno formalizzato la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “ Controllo di Vicinato ” alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. L’intesa mira a fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale, istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia, mediante la valorizzazione di forme di cittadinanza attiva in relazione alla specificità dei contesti comunali, al fine di ottenere il miglioramento dei livelli di sicurezza anche percepita attraverso un sistema virtuoso di sicurezza integrata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prevenzione criminalità ai danni delle banche: sottoscritto protocollo in PrefetturaBRINDISI - Nella serata di oggi, mercoledì 11 marzo, presso la Prefettura di Brindisi, è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa per la... Escalation di furti a Salice Salentino, firmato il protocollo sul “controllo di vicinato”SALICE SALENTINO – Una preoccupante escalation di furti e tentativi di intrufolarsi nelle case che ha messo in allarme i cittadini di Salice... Controllo di vicinato, sottoscritto il protocollo da Prefettura di Bergamo e Comuni di Levate e CasnigoIl documento promuove un modello di sicurezza partecipata basato sulla collaborazione tra Comuni, Forze dell’Ordine e cittadini organizzati in gruppi di vicinato, coordinati da referenti appositamente ... bergamonews.it Controllo di vicinato a Fiorenzuola, via al progetto. Il 21 maggio incontro pubblicoAvrà luogo il prossimo 21 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola d’Arda, il primo incontro pubblico organizzato dal Comune ... piacenzasera.it