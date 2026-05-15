Controlli identificate più di 100 persone | 50 multe e 5 sequestri di hashish e marijuana

Durante il fine settimana, la polizia locale di Seveso ha condotto una serie di controlli nelle aree vicine alla fiera della Calendimaggio e al Luna Park, che è attivo dal 1 maggio. Sono state identificate oltre 100 persone, emettendo 50 sanzioni amministrative e sequestrando complessivamente circa 300 grammi di hashish e marijuana. Le operazioni di polizia proseguiranno nelle prossime settimane, in particolare nei giorni di maggiore afflusso di pubblico.

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Nuova serie di controlli da parte della polizia locale di Seveso in occasione della fiera della Calendimaggio e del vicino Luna Park entrato in funzione dal 1 maggio scorso e in funzione anche nel fine settimana del 16 e 17 maggio.In questi primi quindici giorni del mese, gli agenti della locale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno24 del 20 Novembre 2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Mattinata di controlli in città: 107 persone identificate, denunce e sequestri #Garlasco #impronta33 #Sempio I #consulenti della procura in risposta alle critiche dei consulenti di parte. ? Il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa #Poggi cominciò una volta identificate le 15 minuzie x.com Controlli Inps malattia 2026, stretta sulle visite fiscali: nuove regole e verifiche più severe VIDEOCambiano le regole sui controlli delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. Con le ultime disposizioni della Legge di Bilancio, l’Inps introduce ispezioni mediche ... ilgazzettino.it Cremona, controlli a tappeto dei carabinieri: sette persone denunciate, più di trecento identificateCremona, 17 aprile 2026 – Sette denunce in poche ore e quasi quattrocento persone controllate. Sono questi due elementi messi in campo dai carabinieri del Comando Provinciale di Cremona dalle 8 alle ... ilgiorno.it