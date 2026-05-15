Nella giornata di presentazione ufficiale, il movimento politico “Italia al Lavoro” ha annunciato la sua nascita presso l’Oasi del Moro, in una località della Lombardia. La figura scelta come rappresentante e portavoce del nuovo soggetto politico è Salvatore Scarano. L’evento si è svolto in un contesto pubblico e ha visto la partecipazione di diverse persone interessate alle future attività e alle posizioni del movimento. La presentazione si inserisce nel quadro delle prossime elezioni comunali e regionali in regione.

AGRATE BRIANZA (ITALPRESS) – E' Salvatore Scarano il volto e la voce di “Italia al Lavoro”, il movimento politico presentato ufficialmente all'Oasi del Moro, ad Agrate Brianza. Movimento di ispirazione di centrodestra, “Italia al Lavoro” si propone come stimolo e laboratorio di idee per i partiti dell'area, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le Comunali 2027 e le Regionali Lombardia 2028. Commercialista, Scarano ha costruito negli anni una rete di quattordici uffici accreditati alla formazione e alle politiche attive del lavoro, distribuiti in sette province lombarde. “‘Italia al Lavorò si fonda sul principio della ‘Giustizia del Meritò. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunali e Regionali in Lombardia, presentato il movimento “Italia al Lavoro”

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