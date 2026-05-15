Como-Parma si gioca domenica | trovata l’intesa dopo giorni di caos su data e orario

Dopo una settimana di discussioni e cambi di programma, è stata stabilita ufficialmente la data e l’orario della partita tra Como e Parma. La sfida si svolgerà domenica 17 maggio alle 12 presso lo stadio Sinigaglia. La decisione è arrivata dopo giorni di ipotesi e confronti legati alle questioni di ordine pubblico. La partita si giocherà come previsto, con tutte le parti coinvolte che hanno confermato l’accordo finale.

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