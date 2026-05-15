Como-Parma si gioca domenica | trovata l’intesa dopo giorni di caos su data e orario
Dopo una settimana di discussioni e cambi di programma, è stata stabilita ufficialmente la data e l’orario della partita tra Como e Parma. La sfida si svolgerà domenica 17 maggio alle 12 presso lo stadio Sinigaglia. La decisione è arrivata dopo giorni di ipotesi e confronti legati alle questioni di ordine pubblico. La partita si giocherà come previsto, con tutte le parti coinvolte che hanno confermato l’accordo finale.
Dopo una settimana di ipotesi, cambi di programma e discussioni legate all’ordine pubblico, è arrivata la decisione definitiva: Como-Parma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Sinigaglia.La scelta è maturata dopo il confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, con il nodo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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