Como-Parma si gioca domenica | trovata l’intesa dopo giorni di caos su data e orario

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di discussioni e cambi di programma, è stata stabilita ufficialmente la data e l’orario della partita tra Como e Parma. La sfida si svolgerà domenica 17 maggio alle 12 presso lo stadio Sinigaglia. La decisione è arrivata dopo giorni di ipotesi e confronti legati alle questioni di ordine pubblico. La partita si giocherà come previsto, con tutte le parti coinvolte che hanno confermato l’accordo finale.

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Dopo una settimana di ipotesi, cambi di programma e discussioni legate all’ordine pubblico, è arrivata la decisione definitiva: Como-Parma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Sinigaglia.La scelta è maturata dopo il confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, con il nodo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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