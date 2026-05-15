Commercio in centro arriva | Aphne

Da ilrestodelcarlino.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fascino boho-chic delle Isole Baleari conquista la Spiaggia di Velluto. Domenica alle 17, il centro storico si accenderà per l’inaugurazione di " Aphne ", il nuovo punto vendita ideato da Alessandra Albonetti in via Arsilli 83. Dopo aver spopolato in Spagna, le creazioni artigianali dell’imprenditrice marchigiana trovano una casa nella sua città natale. Per l’occasione, il debutto sarà celebrato con un evento in perfetto stile Formentera: un mix di moda, bijoux e un esclusivo aperitivo con dj set firmato da Emidio Rossi, impreziosito dalla collaborazione gastronomica con il brand d’eccellenza locale Patatas Nana. L’apertura di "Aphne" rappresenta una vera e propria svolta di vita e una scommessa imprenditoriale coraggiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

commercio in centro arriva aphne
© Ilrestodelcarlino.it - Commercio, in centro arriva: "Aphne"
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