L'allenatore romeno ha preso in mano la squadra, che si presentava demotivata e piena di conflitti interni. In questi mesi ha lavorato per riorganizzare il gruppo, recuperando giocatori come Calha, Dimarco e Bastoni. Durante questo periodo, ci sono stati momenti di tensione e discussioni, tra cui un episodio in cui Lautaro ha espresso pubblicamente le sue preoccupazioni, puntando il dito verso alcune criticità che riguardavano la squadra.

Dietro le quinte del “doblete” interista c’è un remake moderno di “C'era una volta in America”. In estate, persi negli Stati Uniti occidentali, i ragazzi di Chivu erano in balia di brusii e di piccole crepe. Tutt’altra cosa rispetto al flauto di Pan di Ennio Morricone. Erano i giorni in cui Lautaro tirò fuori i problemi davanti alle telecamere puntando il dito verso qualcuno. Giorni in cui Calhanoglu se la prese e rispose a tono con un comunicato. Giorni dimenticati, perché meno di un anno dopo sono arrivati due trofei. Il ventunesimo scudetto e la decima Coppa Italia. Chivu ha rimesso tutto a posto e l'ha fatto in silenzio. Il primo atto della “chivucrazia” è stato recuperare i singoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come Chivu ha messo in ordine i pezzi. La chiave? Recuperati i singoli, da Calha a Dimarco a Bastoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Padre Chivu: “La gente che ha messo alla gogna Bastoni ha bisogno di un lavoro psicologico”

Chivu difende l'Inter "Certi drammi solo per noi, Bastoni ci ha messo la faccia""Finchè siamo primi in classifica vuol dire che siamo riusciti a mantenere le aspettative" MILANO - Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter si...

#Marianella: #Chivu all' #Inter ha cambiato in modo silenzioso, come Slot al Liverpool #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Li ha riportati sulla strada giusta, poi li ha guidati verso la gloria. E alla fine, si è messo da parte. Il re umile, Cristian Chivu reddit

Da stagista a maestro, la lunga scalata di Chivu: cosa ha in comune (e cosa no) con gli altri giovani Kompany e ArtetaLa prima stagione intera da allenatore in serie A si chiude con due titoli, scudetto e Coppa Italia. Nessuno come lui ha fatto un'esperienza così lunga con i giovani ... corriere.it

Chivu alla firma: rinnovo con aumento. Inter, ci sono ancora due obiettiviIl tecnico, dopo la conquista di Serie A e Coppa Italia, si legherà alla società nerazzurra fino al 2028 a 3 milioni. Stagione da dieci e lode ... tuttosport.com