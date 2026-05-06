Cerveteri nella notte fanno esplodere il Postamat di Valcanneto e fuggono con 30mila euro

Nella notte, un tentativo di furto ha portato all’esplosione del Postamat di Valcanneto, frazione di Cerveteri. I malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico e sono riusciti a portare via circa 30.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Colpo nella notte a un Postamat di Valcannetto, frazione di Cerveteri: i ladri hanno fatto saltare lo sportello automatico e sono fuggiti con 30mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sermoneta, fanno esplodere la cassaforte del supermercato nella notte e fuggono con 10mila euroColpo nella notte in un supermercato di Sermoneta: ladri fanno saltare una cassa continua, poi il rogo. Notte di paura a Valcanneto: assalto col gas, fatto esplodere il PostamatCerveteri, 6 maggio 2026 – Un boato nel cuore della notte ha squarciato il silenzio di Valcanneto, tranquilla frazione del comune di Cerveteri. Aggiornamenti e dibattiti Cerveteri, nella notte fanno esplodere il Postamat di Valcanneto e fuggono con 30mila euroColpo nella notte a un Postamat di Valcannetto, frazione di Cerveteri: i ladri hanno fatto saltare lo sportello automatico e sono fuggiti con 30mila euro ... fanpage.it Notte di paura a Valcanneto: assalto col gas, fatto esplodere il PostamatL'onda d'urto è stata talmente potente da essere avvertita chiaramente da numerosi residenti delle vie limitrofe ... ilfaroonline.it