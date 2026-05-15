Colpo al calzaturificio Bottino di scarpe costose condannati due elpidiensi

Due uomini di un paese dell’Elpidiensi sono stati arrestati dalla polizia mentre trasportavano un carico di scarpe di alta qualità. I sospetti si stavano dirigendo verso alcuni paesi dell’Est Europa con l’intenzione di vendere la merce rubata. L’intervento è avvenuto in modo rapido, impedendo che la refurtiva venisse consegnata a destinazione. La polizia ha sequestrato le scarpe e condannato i due uomini per il loro coinvolgimento nel furto.

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Erano diretti in qualche paese dell’Est Europa per smerciare la preziosa refurtiva ma, con un’indagine lampo, la polizia li aveva intercettati e arrestati. Si tratta di due componenti della banda che aveva messo a segno un colpo da 80mila euro nel calzaturificio Maliziosa di Fermo, trafugando circa 300 paia di scarpe griffate. In manette erano finiti due uomini residenti a Porto Sant’Elpidio, rispettivamente di 34 e 38 anni, che erano stati fermati a Gorizia mentre trasportavano le calzature rubate su un camion. Entrambi, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio, quindi sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo al calzaturificio. Bottino di scarpe costose, condannati due elpidiensi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colpo grosso in Versilia, derubati in villa di notte. Bottino da due milioniForte dei Marmi (Lucca), 27 aprile 2026 – Colpo grosso degli uomini d’oro del crimine che la scorsa notte hanno svaligiato una villa di Vittoria... Rogo al calzaturificio Emanuela. Due in cella e una donna ai domiciliariIeri mattina i carabinieri del Norm di Lugo, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Vibonati (Salerno), hanno eseguito tre ordinanze di... Colpo nella notte in una gioielleria di San Vito al TagliamentoSupera i 100 mila euro il bottino del colpo avvenuto nella notte fra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio in una gioielleria di piazza del popolo a San Vito al Tagliamento. Intorno all'una ignoti (almeno ... rainews.it Galatina, Colpo grosso in gioielleria: all'opera ladri acrobati per un bottino di 50mila euroI malviventi non hanno scelto la via d’ingresso più ovvia, evitando di forzare le saracinesche principali su strada, probabilmente per non attirare l’attenzione di passanti o residenti Ladri in azione ... lagazzettadelmezzogiorno.it