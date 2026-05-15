Colpito da un arresto cardiaco viene salvato da passanti infermieri e polizia

Un uomo colto da un arresto cardiaco è stato salvato grazie all’intervento immediato di passanti, infermieri e agenti di polizia. I cittadini di Lignano Sabbiadoro, ieri, nei pressi di via Casa Bianca, hanno chiamato subito il 112 non appena si sono resi conto del malore. Nessuno ha atteso l’arrivo dei soccorsi ufficiali, ma si sono attivati prontamente per prestare assistenza. Il pronto intervento ha permesso di stabilizzare l’uomo in attesa dei mezzi di emergenza.

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Non hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi, salvando un uomo vittima di un arresto cardiaco. Si tratta di alcuni cittadini di Lignano Sabbiadoro, che ieri, nei pressi di via Casa Bianca, hanno tempestivamente chiamato il 112, Numero unico europeo di soccorso, non appena si sono accorti del malore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ARRESTO CARDIACO IN PIENO CENTRO: SALVATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE | 12/02/2026 Sullo stesso argomento Ventiduenne colpito da arresto cardiaco a Tornaco: salvato in elicotteroUn ragazzo di 22 anni si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara dopo essere stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Colpito da un arresto cardiaco, viene salvato da passanti, infermieri e polizia. Il direttore di Sores Fvg: Complimenti a tutti, la formazione e la tecnologia hanno fatto la differenza tra la vita e la morte x.com Neofita con domanda su come indagare un omicidio reddit Uomo in arresto cardiaco a Lignano: cittadini, Polizia Locale e SORES uniti gli salvano la vitaUomo di 64 anni salvato da arresto cardiaco a Lignano grazie all’intervento coordinato di cittadini, Polizia Locale e SORES. nordest24.it Genova, uomo colpito da infarto: tre alpini gli salvano la vitaUomo salvato da arresto cardiaco al Porto Antico di Genova grazie all’intervento di tre volontari durante l’Adunata degli Alpini. nordest24.it