Colpito da un arresto cardiaco viene salvato da passanti infermieri e polizia
Un uomo colto da un arresto cardiaco è stato salvato grazie all’intervento immediato di passanti, infermieri e agenti di polizia. I cittadini di Lignano Sabbiadoro, ieri, nei pressi di via Casa Bianca, hanno chiamato subito il 112 non appena si sono resi conto del malore. Nessuno ha atteso l’arrivo dei soccorsi ufficiali, ma si sono attivati prontamente per prestare assistenza. Il pronto intervento ha permesso di stabilizzare l’uomo in attesa dei mezzi di emergenza.
Non hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi, salvando un uomo vittima di un arresto cardiaco. Si tratta di alcuni cittadini di Lignano Sabbiadoro, che ieri, nei pressi di via Casa Bianca, hanno tempestivamente chiamato il 112, Numero unico europeo di soccorso, non appena si sono accorti del malore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
ARRESTO CARDIACO IN PIENO CENTRO: SALVATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE | 12/02/2026
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