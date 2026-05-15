Collegio docenti con trasferta di 60 chilometri mancano gli spazi per 200 insegnanti La protesta della FLCGIL

Un collegio docenti in Toscana ha organizzato una trasferta di 60 chilometri, mentre si segnala la mancanza di spazi adeguati per circa 200 insegnanti. La convocazione ha scatenato una discussione tra la dirigenza scolastica e il sindacato, che ha presentato una protesta formale. La questione riguarda le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e le condizioni logistiche delle strutture scolastiche coinvolte. La polemica si inserisce in un quadro di tensioni più ampio tra istituzioni scolastiche e rappresentanze sindacali.

La convocazione del Collegio docenti di un istituto toscano apre un confronto tra dirigenza scolastica e sindacato sulle modalità organizzative delle riunioni collegiali. Oltre 200 insegnanti dovranno infatti raggiungere una sede esterna al comune in cui è sita la scuola, con una trasferta di circa 60 chilometri complessivi tra andata e ritorno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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