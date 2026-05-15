Coco Gauff non capisce perché nel tennis si arriva a 40 | Si potrebbe fare 45

Coco Gauff ha espresso dubbi sul sistema di punteggio del tennis, affermando che non comprende perché si arrivi fino a 40 punti in un game. La giovane tennista ha suggerito che potrebbe essere più logico fare arrivare il punteggio a 45. La sua opinione si basa sulla percezione che il metodo attuale, con le fasi di 15, 30 e 40 punti, non abbia senso per lei. Gauff ha parlato di questa questione in diverse occasioni, mettendo in discussione le regole tradizionali del gioco.

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