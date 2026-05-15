Coco Gauff non capisce perché nel tennis si arriva a 40 | Si potrebbe fare 45
Coco Gauff ha espresso dubbi sul sistema di punteggio del tennis, affermando che non comprende perché si arrivi fino a 40 punti in un game. La giovane tennista ha suggerito che potrebbe essere più logico fare arrivare il punteggio a 45. La sua opinione si basa sulla percezione che il metodo attuale, con le fasi di 15, 30 e 40 punti, non abbia senso per lei. Gauff ha parlato di questa questione in diverse occasioni, mettendo in discussione le regole tradizionali del gioco.
Coco Gauff spiega che c'è qualcosa che cambierebbe nel sistema di punteggio del tennis: "I game tipo 15-0, 30, poi 40, non ha proprio senso per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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