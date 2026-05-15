Cna Padova-Rovigo e Bitonci insieme per lo sviluppo economico del territorio
Cna Padova-Rovigo e il sindaco hanno avviato un confronto sui principali strumenti regionali per sostenere lo sviluppo economico locale. Tra i temi trattati ci sono l’accesso al credito, i fondi di rotazione e la valorizzazione delle competenze artigiane. Si è parlato anche del passaggio generazionale nelle imprese, delle opportunità per i giovani e delle procedure di semplificazione amministrativa. L’obiettivo è coordinare le iniziative e le risorse per favorire la crescita del territorio.
Programmazione degli strumenti regionali, accesso al credito, fondi di rotazione, valorizzazione delle competenze artigiane, passaggio generazionale, giovani e semplificazione amministrativa. Sono queste le priorità che gli artigiani di Cna Padova e Rovigo hanno posto all’assessore allo Sviluppo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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