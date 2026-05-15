Cna Padova-Rovigo e Bitonci insieme per lo sviluppo economico del territorio

Cna Padova-Rovigo e il sindaco hanno avviato un confronto sui principali strumenti regionali per sostenere lo sviluppo economico locale. Tra i temi trattati ci sono l’accesso al credito, i fondi di rotazione e la valorizzazione delle competenze artigiane. Si è parlato anche del passaggio generazionale nelle imprese, delle opportunità per i giovani e delle procedure di semplificazione amministrativa. L’obiettivo è coordinare le iniziative e le risorse per favorire la crescita del territorio.

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