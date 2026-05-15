Cna Padova-Rovigo e Bitonci insieme per lo sviluppo economico del territorio

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cna Padova-Rovigo e il sindaco hanno avviato un confronto sui principali strumenti regionali per sostenere lo sviluppo economico locale. Tra i temi trattati ci sono l’accesso al credito, i fondi di rotazione e la valorizzazione delle competenze artigiane. Si è parlato anche del passaggio generazionale nelle imprese, delle opportunità per i giovani e delle procedure di semplificazione amministrativa. L’obiettivo è coordinare le iniziative e le risorse per favorire la crescita del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Programmazione degli strumenti regionali, accesso al credito, fondi di rotazione, valorizzazione delle competenze artigiane, passaggio generazionale, giovani e semplificazione amministrativa. Sono queste le priorità che gli artigiani di Cna Padova e Rovigo hanno posto all’assessore allo Sviluppo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lo sviluppo economico del territorio. Giannoni: "Ci affidiamo a Invitalia"SANTA CROCE Per il futuro di Santa Croce e lo sviluppo economico del territorio, con focus particolare sul rilancio del centro storico, Santa Croce...

Superstrada del Gargano, WWF Foggia: le tutele del Parco non sono “vincoli” da aggirare, ma l’unica vera garanzia per il futuro e lo sviluppo economico del territorioSuperstrada del Gargano, WWF Foggia: le tutele del Parco non sono "vincoli" da aggirare, ma l'unica vera garanzia per il futuro e lo sviluppo...

L'allarme di Cna Padova-Rovigo: la crisi internazionale sta mettendo in ginocchio le impreseOltre tre milioni di euro alla settimana: tanto sta costando la guerra in Iran e in Libano alle 84 mila imprese attive nel Padovano. Numeri certificati dall'ufficio studi della Cna Padova-Rovigo: di ... rainews.it

I dazi imposti da Trump preoccupano gli artigiani veneti: l'allarme della Cna Padova-RovigoL'export dal Veneto verso gli Stati Uniti vale, secondo i dati Istat, vale 7,6 miliardi di euro equivalenti al 9,3% del totale regionale. Padova e Rovigo, cifre della locale Cna che rappresenta oltre ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web