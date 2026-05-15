Cittadinanza a Mussolini cancellarla è complicato

A Fano si sta valutando l’ipotesi di adottare un regolamento per la concessione di cittadinanze onorarie, seguendo l’esempio di altri comuni della regione. La proposta mira a stabilire procedure chiare per attribuire questo riconoscimento, che finora non era presente nel regolamento locale. La questione ha suscitato discussioni tra le forze politiche, mentre il tema della revoca di cittadinanze connesse a periodi storici passati, come quella attribuita in passato a figure legate al regime fascista, rimane complesso.

Fano potrebbe dotarsi per la prima volta di un regolamento sulle cittadinanze onorarie, come nelle Marche hanno già i comuni di Jesi e Chiaravalle. La novità è emersa ieri in Consiglio comunale, durante la discussione sull’interrogazione di In Comune con Mascarin sulla revoca della cittadinanza concessa a Benito Mussolini nel 1924. Il presidente del Consiglio Cavalieri ha infatti annunciato di aver già predisposto "una bozza" da sottoporre alla segreteria generale, prendendo a riferimento il regolamento adottato da Firenze. A riportare il tema in aula è stata la revoca votata all’unanimità il 15 febbraio 2024, nel centenario del delitto Matteotti e a cento anni dalla concessione fanese al capo del fascismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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