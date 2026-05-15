Cinema a Cannes John Travolta debutta alla regia

Al Festival del Cinema di Cannes si è tenuto il debutto alla regia di John Travolta, protagonista della giornata. La manifestazione ha presentato anche altri film in concorso, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa specializzata. La presenza di Travolta come regista ha rappresentato uno degli eventi principali della giornata, mentre le altre pellicole in gara sono state al centro delle discussioni tra addetti ai lavori e appassionati. La manifestazione prosegue con numerose anteprime e proposte cinematografiche da tutto il mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui