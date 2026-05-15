A Cannes John Travolta debutta alla regia il film è nato dal libro scritto per il figlio Jett

(Adnkronos) – Dopo oltre cinquant’anni davanti alla macchina da presa, John Travolta debutta alla regia a 72 anni con 'Volo notturno per Los Angeles', in anteprima mondiale al 79esimo Festival di Cannes e dal 29 maggio su Apple Tv. Il film è una dichiarazione d’amore all’aviazione, passione che l’attore coltiva fin da bambino, quando passava ore a osservare i decolli dall’aeroporto 'LaGuardia' di New York. Ha iniziato a volare a 15 anni, ottenuto la prima licenza a 22 e accumulato oltre 9.000 ore di volo, pilotando aerei anche in due suoi film: 'Senti chi parla' (1989) e 'Nome in codice: Broken Arrow' (1996). 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

John Travolta debutta a Cannes per il suo esordio alla regiaLa star di Hollywood John Travolta presenterà in anteprima il suo primo lungometraggio, Propeller One-Way Night Coach, al Festival di Cannes a maggio.

John Travolta: il suo debutto alla regia verrà presentato al Festival di CannesLa star del cinema ha adattato per il grande schermo il libro per ragazzi che aveva scritto nel 1997 e il lungometraggio debutterà poi su Apple TV.

#Cannes Arrivano i divi di Hollywood. Si parte con John #Travolta, che ha scelto la rassegna francese per il suo debutto da regista con il film Volo notturno a Los Angeles, tratto dal suo libro omonimo. L’inviata @mirimauti. x.com

Prima locandina per il debutto alla regia di John Travolta 'Propeller One-Way Night Coach' - Basato sul libro di Travolta del 1997, segue un giovane appassionato di aviazione in un volo attraverso il paese con sua madre verso Hollywood che si trasforma in un reddit

A Cannes John Travolta debutta alla regia, il film è nato dal libro scritto per il figlio JettJett morì nel 2009 a 16 anni. Nel film Travolta dirige la figlia Ella Bleu: La gioia più grande della mia vita ... adnkronos.com

John Travolta, l’uomo delle seconde volte: da Tony Manero al debutto alla regia a CannesCannes – Nella carriera di decolli, atterraggi fortunosi e incidenti, il festival di Cannes è stato una tappa importante e non è un caso che il John Travolta, 72 anni, abbia scelto la rassegna frances ... repubblica.it