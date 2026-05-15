Cina sfrutta guerra in Iran per ampliare vantaggi sugli Usa il dossier degli 007 americani

Secondo un rapporto degli 007 americani, la Cina sta approfittando della guerra in Iran per rafforzare la propria posizione rispetto agli Stati Uniti. Le fonti indicano che Pechino sta cercando di espandere i propri vantaggi in diversi settori, tra cui quello militare, economico e diplomatico, sfruttando le instabilità create dal conflitto nella regione. Il dossier fornisce dettagli su come le mosse cinesi siano mirate a consolidare la presenza e l'influenza internazionale in un momento di tensione globale.

(Adnkronos) – La Cina sta sfruttando la guerra in Iran per amplificare il vantaggio sugli Stati Uniti in campo militare, economico, diplomatico e non solo. E' quanto emerge da un'analisi dell'intelligence Usa rivelata dal Washington Post, che cita due ufficiali americani che hanno letto il documento riservato. E' stato messo a punto questa settimana per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La guerra in Iran scatena la Terza Guerra Mondiale: Xueqin prevede il crollo degli USA

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