Ci sono delle novità sul pagamento della Tari

È stata annunciata una modifica nel sistema di pagamento della Tari. Fino al 30 giugno, i contribuenti potranno versare solo il 50% dell’importo totale dovuto, come acconto. Questa quota sarà calcolata utilizzando le tariffe già approvate per l’anno 2025. La novità riguarda quindi la modalità di pagamento, che si concentrerà su una prima tranche, lasciando il saldo finale da versare successivamente. La comunicazione riguarda tutti i cittadini interessati dal tributo sui rifiuti.

C’è una novità sul pagamento della tassa dei rifiuti (Tari). Entro il 30 giugno prossimo, infatti, sarà possibile pagare solamente l’acconto del 50%, il quale sarà calcolato sulla base delle tariffe già approvate per il 2025.Il Comune, entro il mese di giugno, provvederà a inviare il prospetto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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