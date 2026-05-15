Chiusure notturne per lavori alla segnaletica sull' A30 | i tratti casertani interessati

Sulla tratta autostradale A30 tra Caserta e Salerno sono in programma chiusure notturne del ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli. La chiusura si rende necessaria per permettere l’effettuazione di lavori di ispezione sul portale di segnaletica verticale. Le operazioni sono state programmate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi agli utenti e riguardano specifici tratti dell’autostrada interessati dall’intervento. La chiusura è prevista in più notti consecutive, con indicazioni sulla viabilità alternative.

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