Chiusure notturne per lavori alla segnaletica sull' A30 | i tratti casertani interessati
Sulla tratta autostradale A30 tra Caserta e Salerno sono in programma chiusure notturne del ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli. La chiusura si rende necessaria per permettere l’effettuazione di lavori di ispezione sul portale di segnaletica verticale. Le operazioni sono state programmate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi agli utenti e riguardano specifici tratti dell’autostrada interessati dall’intervento. La chiusura è prevista in più notti consecutive, con indicazioni sulla viabilità alternative.
Sulla tratta A30 Caserta-Salerno sono previste chiusure notturne del ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli per consentire attività di ispezione del portale di segnaletica verticale.Il primo provvedimento scatterà dalle 22:00 di lunedì 18 maggio fino alle 1:00 di martedì 19 maggio: in questa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ponte di Bressana, chiusure notturne e qualche riflessione
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