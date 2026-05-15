L'osteoartrosi è una condizione che colpisce le articolazioni, causando dolore e rigidità. Spesso si manifesta con un senso di fastidio che si avverte al risveglio o durante i movimenti quotidiani. La diagnosi avviene attraverso esami medici e radiografie, che evidenziano la perdita di cartilagine. La prevenzione si basa su uno stile di vita attivo, un’alimentazione equilibrata e la gestione del peso corporeo. In alcuni casi, sono necessari trattamenti specifici o interventi chirurgici per alleviare i sintomi.

C ’è un momento preciso in cui ci si accorge che qualcosa è cambiato. È quella mattina in cui alzarsi dal divano richiede uno sforzo in più. È la scarpa che non si riesce ad allacciare con la stessa scioltezza di prima. Sono segnali piccoli, che si tende a ignorare, attribuire alla stanchezza, rimandare. Ma le articolazioni parlano, e imparare ad ascoltarle può fare una differenza enorme. È da questa consapevolezza che nasce l’impegno di IBSA: stare vicino alle persone con la ricerca, con l’informazione, con la presenza concreta e con la campagna di disease awareness Not a Good Moarning. Not a Good Moarning di IBSA. guarda le foto Una patologia silenziosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cos’è l’osteoartrosi e come prevenirla

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Osteoporosi: fai questo se vuoi prevenirla (o risolverla)

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