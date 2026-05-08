Che cosa vedere in tv stasera i programmi di venerdì 8 maggio 2026 dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip
Stasera, venerdì 8 maggio 2026, i telespettatori possono scegliere tra diversi programmi trasmessi sui principali canali italiani. Tra gli appuntamenti in programmazione ci sono la finale di un talent musicale, un reality show di grande popolarità e diverse fiction di prima serata. La guida alle trasmissioni include anche approfondimenti e documentari, offrendo una varietà di scelte per il pubblico che desidera trascorrere la serata davanti alla televisione.
Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 8 maggio 2026, con la guida ai programmi tv sui principali canali Rai e Mediaset. Rai1 celebra la musica italiana con Milleunacover Sanremo, Rai2 punta sul mistero con Delitti in Paradiso, mentre Rai3 propone il film d’autore The Old Oak. Sul fronte Mediaset, Canale5 schiera una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Italia1 rilancia l’azione con The Amazing Spider-Man e Rete4 approfondisce la cronaca con Quarto Grado. Su La7, torna l’appuntamento con Propaganda Live. Programmi tv stasera, 8 maggio 2026 Rai1 – 21:30 – Milleunacover Sanremo Rai2 – 21:20 – Delitti in Paradiso (St.15 Ep.8) Rai3 –...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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