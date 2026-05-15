Champions League | Torino ospita la Final Four ecco il programma

La Final Four di Champions League si svolge a Torino, con le partite di semifinale in programma sabato alle 17. La competizione coinvolge quattro squadre che si sfidano per raggiungere la finale. Le partite saranno trasmesse in streaming, consentendo agli appassionati di seguire ogni set in diretta. L’evento si tiene nella città italiana e rappresenta una delle tappe principali del torneo continentale. La semifinale di sabato deciderà quale delle squadre avanzerà alla fase finale.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare la semifinale sabato alle 17?. Dove potrai seguire in streaming ogni set della Final Four?. Come influirà l'arrivo dei tifosi sull'economia di Torino?. Quale squadra manterrà l'energia necessaria per vincere la finale?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 20.30 sfida tra Aluron CMC Warta Zawiercie e Ziraat Bankaart Ankara.. Domenica 17 maggio ore 17 match per il terzo posto e ore 20.30 finale.. Dirette streaming su Cev Eurovolley tv e trasmissioni televisive su canali 201, 204 e Dazn.. L'evento genera indotto economico per strutture ricettive e attività commerciali vicino all'Inalpi Arena.. Sabato 16 maggio alle ore 17, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà la Sir Sicoma Monini Perugia contro il PGE Projekt Varsavia per dare il via alla Final Four della Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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