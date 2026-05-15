Certosa di Garegnano | 100 voci e musicisti per un concerto di forza

Nella Certosa di Garegnano si terrà un concerto che coinvolgerà circa cento voci e musicisti. L'evento mette in scena composizioni di Verdi e Haydn, con un focus sulla connessione tra musica e momenti storici. Verdi è noto per aver scritto pezzi che sono stati usati in momenti di difficoltà, mentre Haydn compose un brano subito dopo la sconfitta di Napoleone. Il concerto si propone di esplorare questi aspetti attraverso le esecuzioni dal vivo.

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? Domande chiave Come può la musica di Verdi aiutarci a superare i momenti difficili?. Perché Haydn scelse proprio quel brano dopo la sconfitta di Napoleone?. Chi sono i quattro solisti che accompagneranno le cento voci?. Dove si terrà la replica di questo concerto con ingresso libero?.? In Breve 50 musicisti e 50 coristi guidati dal direttore Matteo Madella. Solisti Laura Scotti, Anna Bessi, Giampaolo Guazzotti e Alberto Parola. Programma con brani di Verdi, Haydn e Marquez. Replica prevista il 13 giugno presso la chiesa di Santa Francesca Romana. Domani sera alle ore 21 la Certosa di Garegnano ospiterà il concerto Invictus, dove il Masolino Ensemble presenterà un programma musicale volto a trasmettere forza e bellezza attraverso la musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Certosa di Garegnano: 100 voci e musicisti per un concerto di forza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento tesori nascosti di milano: visita guidata alla certosa di garegnanoAlle porte di Milano si nasconde un tesoro inaspettato: la Certosa di Garegnano, fondata nel 1349, uno dei complessi religiosi più affascinanti e... Jazz Rebellion! Per l’ex GKN: venti musicisti di grande talento e un concerto davvero specialePrato, 26 marzo 2026 – Venti jazzisti di grande talento insieme sul palco per sostenere i lavoratori dell’ex Gkn. Musocco, milanese da cent'anni: dalla Certosa di Garegnano a Villa Scheibler, ecco i suoi tesoriPassò inosservata? Probabilmente. La riprova è che nelle pagine d’archivio della Certosa di Garegnano, dove venivano annotati, come in un diario, i fatti salienti del comune di Musocco, l’annessione a ... milano.corriere.it Un tesoro per tutti: apre nei weekend l’antica Certosa di GaregnanoMilano, 20 settembre 2017 - C'è qualcosa di profetico e anche di sovversivo in certi gesti e in certe iniziative. E viene da pensarlo salutando la decisione del Touring Club Italiano di mettere la ... ilgiorno.it