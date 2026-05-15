Alcuni pendolari lombardi hanno scelto di utilizzare un vecchio traghetto per attraversare il fiume Adda, preferendolo ai mezzi moderni. Questa imbarcazione, in funzione da circa cinquecento anni, permette di superare il fiume senza dover affrontare il traffico sulla strada. L’attraversamento avviene in modo semplice e diretto, offrendo un’alternativa tradizionale e meno trafficata rispetto alle infrastrutture moderne. La presenza del traghetto si inserisce in un contesto di mobilità locale con radici storiche profonde.

Per superare il fiume Adda alcuni pendolari lombardi hanno riscoperto un'antica invenzione attribuita a Leonardo da Vinci Giorgio Turrisi ha passato due giorni bloccato nel traffico tra le province di Lecco e Bergamo, in Lombardia, prima di trovare un’alternativa tanto comoda quanto affascinante. Ora regge il suo monopattino respirando l’umidità della foschia, sulle acque tranquille del fiume Adda. Sono le 7 di mattina, il suo turno in fabbrica inizia tra mezz’ora e sul traghetto cinquecentesco che collega Imbersago a Villa d’Adda c’è un silenzio irreale. Non è un antico traghetto qualsiasi: è a fune, sfrutta le leggi della fisica, e da sempre si dice che l’abbia inventato Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è traffico, meglio prendere questo traghetto di cinquecento anni fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG

Sullo stesso argomento

Francesco muore a 25 anni in moto, la tragica coincidenza: “5 anni fa succedeva questo…”C’è un filo invisibile e crudele che sembra annodare i destini di alcune persone, un legame che sfida la logica e si manifesta attraverso coincidenze...

Aree verdi: studio, viverci vicino fa bene al cuore. Si potrebbe prendere esempio A Parma un'associazione di cittadini pianta da sei anni decine di migliaia di alberiQuesto gruppo di cittadini di Parma da sei anni provvede a piantare decine di migliaia di alberi nelle parti pubbliche del territorio.

[Request] Per le isole con coste rocciose e alto traffico di barche, come Capri, quanto accelerano l'erosione della costa le onde delle barche reddit