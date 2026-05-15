Cavriglia annullato causa maltempo l’evento inaugurale del simposio Pietra Sublime
A Cavriglia l’inaugurazione del simposio “Pietra Sublime” prevista per domani alle 18 è stata annullata a causa del maltempo. La decisione è stata comunicata in mattinata e si riferisce alle condizioni meteorologiche che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento. Nessuna data di recupero è stata ancora annunciata. La manifestazione avrebbe coinvolto artisti e professionisti del settore della lavorazione della pietra e si svolgeva in un luogo pubblico della zona.
Arezzo, 15 maggio 2026 – È stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche l’evento inaugurale del simposio “Pietra Sublime”, previsto per domani alle ore 18.30 a Cavriglia. La decisione riguarda esclusivamente la prima giornata dell’iniziativa, mentre resta confermato lo svolgimento dell’evento conclusivo in programma per il 31 maggio alle ore 18, che si terrà regolarmente come da calendario. Il simposio “Pietra Sublime” rappresenta un appuntamento dedicato all’arte e alla valorizzazione del materiale lapideo, con un percorso espositivo e culturale che coinvolge il territorio di Cavriglia. Ulteriori aggiornamenti o eventuali modifiche al programma saranno comunicati dagli organizzatori nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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