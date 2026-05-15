Cavriglia annullato causa maltempo l’evento inaugurale del simposio Pietra Sublime

A Cavriglia l’inaugurazione del simposio “Pietra Sublime” prevista per domani alle 18 è stata annullata a causa del maltempo. La decisione è stata comunicata in mattinata e si riferisce alle condizioni meteorologiche che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento. Nessuna data di recupero è stata ancora annunciata. La manifestazione avrebbe coinvolto artisti e professionisti del settore della lavorazione della pietra e si svolgeva in un luogo pubblico della zona.

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