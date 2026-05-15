Catania festa al Massimino | Caturano travolge il Santa Venerina 10-0

A Catania, al Massimino, si è conclusa con un risultato di 10-0 la partita tra la squadra locale e il Santa Venerina. Oltre a Caturano e Raimo, non sono stati ancora resi noti gli altri marcatori della serata. La gestione della condizione fisica dei titolari è stata discussa, ma non ci sono dettagli ufficiali su eventuali strategie adottate dall'allenatore. La partita ha visto un dominio evidente da parte della squadra di casa, senza particolari interventi di sostituzione o cambi tattici visibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono gli altri marcatori oltre a Caturano e Raimo?. Come ha gestito Toscano la condizione fisica dei titolari stasera?. Quali soluzioni tattiche ha testato il tecnico per il Lecco?. Perché questa goleada è fondamentale per il salto in Serie B?.? In Breve Raimo segna doppietta, Forte, Bruzzaniti, Cicerelli e Rolfini completano il decimo gol.. Allenamento congiunto al Massimino per testare la condizione fisica prima del Lecco.. Mister Toscano punta su ritmo e velocità per i playoff della Serie B.. Tifosi rossazzurri presenti alla Tribuna B per assistere alla preparazione della squadra.. Catania, stadio Massimino, ore 21:00 di un venerdì che profuma di riscatto: il Catania ha travolto il Santa Venerina con un netto 10-0 durante l’allenamento congiunto disputato davanti ai tifosi rossazzurri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, festa al Massimino: Caturano travolge il Santa Venerina 10-0 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catania, soltanto un pareggio al Massimino contro il Potenza: 1-1Il Catania non va oltre l’1-1 in casa contro il Potenza, al termine di una gara che lascia l'amaro in bocca. Benevento-Catania, al Massimino il maxischermo per seguire la partitaL'obiettivo è permettere ai sostenitori che non potranno seguire la squadra in trasferta di assistere alla partita. Catania, ultimo test prima dei playoff Al Massimino il Catania chiude la preparazione con l’amichevole contro il Santa Venerina, davanti a un pubblico che ha riempito lo stadio e caricato la squadra in vista della sfida con il Lecco. Un primo tempo positiv x.com Catania, goleada nell’allenamento al Massimino: 10-0 al Santa VenerinaIl Catania supera 10-0 il Santa Venerina nell’allenamento congiunto disputato al Massimino davanti ai tifosi rossazzurri. Mister Toscano prepara così l’esordio nei playoff promozione contro il Lecco ... cataniatoday.it Catania, entusiasmo al Massimino per il test col S. Venerina - DIRETTACatania-S. Venerina è l’ultimo test prima dei play off per i rossazzurri che giocheranno ogni tre giorni. Stadio Massimino con la Tribuna B aperta e stracolma. Grande entusiasmo all’ingresso delle ... lasicilia.it