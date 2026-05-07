Caso Minetti l’Interpol conferma il parere della procura di Milano Adozione regolare nessun precedente in Uruguay e Spagna

L’Interpol ha confermato il parere della procura di Milano riguardo al caso Minetti. Finora, le indagini svolte dall’organizzazione internazionale non hanno riscontrato anomalie o elementi che possano modificare la valutazione sulla regolarità dell’adozione, né in Uruguay né in Spagna. La decisione di concedere la grazia dal Quirinale è stata quindi confermata, senza che siano emersi nuovi aspetti o criticità nelle verifiche condotte finora.

Milano, 7 maggio 2026 – Nessuna anomalia nel caso Minetti, finora le indagini dell’Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. È quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sulla concessione della grazia a Nicole Minetti, l’ex consigliere regionale lombarda, in quota Berlusconi, condannata per il caso Ruby e lo scandalo di Rimborsopoli. Al momento non sono arrivati alla Procura generale di Milano elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo scritto dai pm nel procedimento sull'atto di clemenza concesso da Mattarella lo scorso febbraio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Minetti, l’Interpol conferma il parere della procura di Milano. Adozione regolare, nessun precedente in Uruguay e Spagna Notizie correlate Nicole Minetti, ecco i primi esiti da Uruguay e Spagna: «Nessun elemento per modificare parere Procura»Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non... Nicole Minetti, i primi esiti degli accertamenti da Uruguay e Spagna: «Nessun elemento per modificare parere Procura»Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nicole Minetti e la grazia, si attiva anche l'Interpol: cosa succede ora; Verifiche dell'Interpol sul caso della grazia a Minetti, 'il parere può cambiare'; Nicole Minetti: Io mai indagata in Uruguay, per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica. La Procura di Milano: Verifiche con l'Interpol. Noi diligenti; Caso Minetti: la Procura di Milano attiva l'Interpol con massima urgenza. Caso Minetti, l’Interpol conferma il parere della procura di Milano. Adozione regolare, nessun precedente in Uruguay e SpagnaÈ quanto emerge finora dalle ulteriori indagini della polizia internazionale sulla grazia all’ex consigliera lombarda condannata nei processi Ruby Bis e Rimborsopoli ... quotidiano.net Caso Minetti, da primi esiti nessun elemento per modificare parere. Ma indagini proseguonoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Minetti, da primi esiti nessun elemento per modificare parere. Ma indagini proseguono ... tg24.sky.it Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Bianca Berlinguer - facebook.com facebook Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in tv. "Diffuse notizie e dichiarazioni lesive del Guardasigilli e dell'istituzione" #ANSA x.com