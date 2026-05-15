cascina erronee dichiarazioni sulla questione polizia locale

Cascina, 15 maggio 2026 – L’amministrazione comunale ha diffuso una nota per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate da candidati alle prossime elezioni amministrative. Le affermazioni riguardano la gestione e le attività della polizia locale nel territorio. La comunicazione sottolinea che le informazioni fornite da alcuni candidati non corrispondono ai dati ufficiali e ai fatti accertati dall’amministrazione. Nessuna ulteriore interpretazione o commento è stato aggiunto nel comunicato.

Cascina 15 maggio 2026- In merito ai comunicati di alcuni candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Cascina, l’amministrazione comunale intende precisare quanto segue. Il ricorso al tribunale di Pisa - sezione Lavoro è stato promosso da un solo sindacato, non certo dalla Polizia Locale come erroneamente e ripetutamente riportato, né dalle RSU comunali o altri sindacati, dopo alcuni mesi dal confronto sindacale che si era ormai concluso. Questo procrastinare la presentazione del ricorso lo ha portato a coincidere con la fase finale della campagna elettorale. Oggetto del confronto era il semplice slittamento in avanti del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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