Caro bollette allarme dalle piscine modenesi | In autunno rischiamo di chiudere
Le piscine di Modena sono in difficoltà a causa dell’aumento dei costi dell’energia, che rischiano di portare alla chiusura stagionale già in autunno. Dopo anni di sacrifici, le strutture si trovano di fronte a nuove sfide legate ai prezzi crescenti delle forniture energetiche, secondo quanto riferito dai gestori locali. La questione riguarda principalmente il mantenimento delle attività e la sostenibilità economica delle piscine, che si trovano a fronteggiare un incremento delle spese di gestione.
Dopo i sacrifici degli scorsi anni, la situazione delle piscine modenesi torna a essere preoccupante, con gli scenari internazionali che stanno facendo impennare sempre più il costo dell’energia. Roberto Veroni, presidente di APER, l’Associazione Piscine Emilia-Romagna che conta la gestione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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