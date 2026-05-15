Dal 16 maggio sarà possibile vedere in esclusiva su RaiPlay il film “Carmen è partita”, diretto da Domenico Fortunato. La pellicola è ambientata in un piccolo borgo vicino a Roma, dove si sviluppano storie di persone, segreti e relazioni comunitarie. In un’intervista, vengono intervistati anche Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni, che hanno collaborato alla realizzazione del film. La produzione si focalizza su un’ambientazione rurale e sui rapporti tra i membri di quella comunità.

Dal 16 maggio sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay il film Carmen è partita, diretto da Domenico Fortunato, ambientato in un piccolo borgo vicino Roma dove si intrecciano vite, segreti e dinamiche di comunità. La storia si svolge in una piazza popolata da personaggi eccentrici, tra pettegolezzi, sospetti e rapporti umani complessi che oscillano tra vicinanza e solitudine. Protagonista è il sarto Amedeo, interpretato dallo stesso Fortunato, uomo riservato e legato al proprio passato, la cui routine viene sconvolta dall’arrivo della giovane Carmen. Quest’ultima, interpretata da Giovanna Sannino, entra nella sua vita portando cambiamento e mistero, ma la sua improvvisa scomparsa apre una ferita profonda nel protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Carmen è partita”, intervista esclusiva a Domenico Fortunato, Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni

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“Carmen è partita”, intervista a Domenico Fortunato, Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni

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