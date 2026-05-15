Cardinale | il calcio italiano è in crisi serve più investimento
Un cardinale ha dichiarato che il calcio italiano attraversa un momento difficile e che è necessario aumentare gli investimenti per migliorare la competitività. Si sono discussi i motivi per cui la Serie A fatica a pareggiare i livelli della Premier League e si è analizzata la recente sconfitta dell'Inter in una competizione europea, considerata un esempio di problemi strutturali. La discussione si concentra sulle differenze economiche e organizzative tra i campionati e sulle sfide che il calcio italiano deve affrontare per recuperare terreno.
?? Punti chiave Come può la Serie A colmare il divario con la Premier League? Perché la sconfitta dell'Inter a Monaco è un sintomo strutturale? Chi guiderà il nuovo modello gestionale del Milan nel 2026? Quali riforme infrastrutturali servono per evitare l'esclusione dai vertici europei??? In Breve Premier League incassa quattro volte i ricavi televisivi rispetto alle altre leghe europee. Inter subisce sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale di Monaco 2025. Italia salta i Mondiali . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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#Milan, Gerry #Cardinale al #CorriereDellaSera: Tutti dovrebbero contribuire a migliorare il calcio italiano e aiutarlo a evolversi. Quando falliamo, la vivo personalmente. Ecco perché nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio la mia voglia di vincere. x.com
Gerry Cardinale ha tirato in ballo... l'Inter per spiegare le criticità del calcio italiano. E ha ricordato la finale di Monaco di Baviera persa dai nerazzurri contro il PSG un anno fa. Vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali - le sue parole alla Gazzetta dell - Facebook facebook
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