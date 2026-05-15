Nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Esteri, giovani ricercatori provenienti da vari paesi si sono riuniti per discutere delle relazioni internazionali legate ai sistemi agroalimentari. L'incontro ha visto partecipanti impegnati a esplorare come il settore alimentare possa influenzare le dinamiche diplomatiche e promuovere innovazioni in ambito globale. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra studiosi di differenti nazionalità, focalizzato su temi legati alla diplomazia alimentare e alle strategie di cooperazione internazionale.

Presso la Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, giovani studiosi e ricercatori da tutto il mondo si sono confrontati sul ruolo dei sistemi agroalimentari nelle relazioni internazionali.. Si è svolta oggi presso la Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’iniziativa “ Quattro Mondi – Dialogo globale di foresight con le nuove generazioni per il futuro della diplomazia agroalimentare Global Youth Foresight Dialogue on the Future of Agri-food Diplomacy”, promossa da Nicola Caputo, Consigliere del Ministro per l’export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare e per le politiche europee e internazionali di settore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caputo: agroalimentare leva di diplomazia globale e innovazione

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