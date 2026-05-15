Un incidente che coinvolge tre veicoli ha causato il blocco totale sulla Pontina, nel tratto a sud di Roma, creando ingorghi e rallentamenti. Oltre alla Pontina, alcune strade limitrofe risultano parzialmente congestionate, complicando gli spostamenti nella zona. La viabilità verso l’Eur e Fiumicino ha subito ripercussioni, con code e rallentamenti più evidenti nelle direttrici principali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.

? Punti chiave Quali altre strade sono bloccate oltre alla Pontina?. Come influirà l'incidente sulla viabilità verso l'Eur e Fiumicino?. Dove si stanno estendendo le code sulla via Tiburtina?. Perché il traffico sulla Laurentina è così congestionato oggi?.? In Breve Incidente su via Tiburtina a Settecamini causa code verso Roma.. Rallentamenti su A24 tra Portonaccio e zona video e su A91 verso Fiumicino.. Code su via Flaminia da Raccordo Anulare a via Due Ponti e su Salaria.. Blocchi su via Laurentina da Trigoria a Castel di Leva e su Cristoforo Colombo.. Incidente con tre auto sulla statale Pontina all’altezza di Castel Romano questo venerdì 15 maggio 2026, con gravi rallentamenti che colpiscono la viabilità da Pomezia Nord verso Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos sulla Pontina: incidente tra tre auto blocca il sud di Roma

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