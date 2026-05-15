Nel cantiere Siman, la Fiom Cgil ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), con una partecipazione elevata tra i lavoratori. Sono stati eletti nuovi delegati che si occuperanno di rappresentare gli interessi dei dipendenti e di gestire le relazioni con la direzione aziendale. La vittoria sindacale potrebbe influenzare le modalità di gestione della sicurezza all’interno delle officine del cantiere, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli delle politiche future.

?? Punti chiave Come influenzerà il nuovo mandato la sicurezza nelle officine del cantiere? Chi sono i nuovi delegati incaricati di gestire le relazioni aziendali? Perché l'affluenza ha raggiunto quasi la totalità degli aventi diritto? Quali saranno le prime azioni dei rappresentanti eletti per i lavoratori??? In Breve 45 voti validi su 50 partecipanti registrano un'altissima affluenza al cantiere Siman. Davide Verdina ottiene 20 preferenze e ricoprirà anche il ruolo di RLS. La Fiom Cgi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantiere Siman, Fiom Cgil vince le elezioni RSU: alta partecipazione

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