Cannizzaro si racconta | Se divento sindaco mi concentrerò anche a cercare l' anima gemella che forse c' è già

Durante la campagna elettorale, il candidato sindaco del centrodestra ha partecipato a numerosi incontri e interviste, senza risparmiarsi. In un intervento recente ha scherzato sulla possibilità di dedicare attenzione anche alla vita privata, affermando che, se diventasse sindaco, si concentrerebbe anche sulla ricerca di un'anima gemella, ipotizzando che questa potrebbe già essere presente nella sua vita. La sua presenza pubblica si è caratterizzata per un calendario fitto di impegni e confronti con i cittadini.

Impegnato in una campagna elettorale nella quale non sta risparmiando energie, Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra, in queste settimane ha un serrato calendario di interviste e confronti pubblici. ReggioToday ha voluto proporgli una conversazione dove la politica non entra, e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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