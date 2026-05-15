Cancro del colon-retto l’arma della diagnosi precoce | perché i controlli sono decisivi

Il cancro del colon-retto è una delle principali cause di tumore in Italia, risultando la seconda neoplasia più diffusa tra le donne e la terza tra gli uomini. La diagnosi precoce svolge un ruolo chiave nella gestione della malattia, poiché permette di individuare il tumore in stadi iniziali, migliorando le possibilità di trattamento. I controlli regolari sono fondamentali per rilevare eventuali anomalie e intervenire tempestivamente. La consapevolezza sull’importanza dei controlli può contribuire a ridurre i rischi di sviluppare questa malattia.

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Il tumore del colon-retto rappresenta oggi una sfida sanitaria di primo piano, attestandosi come la seconda neoplasia più frequente tra le donne e la terza negli uomini in Italia. Nonostante la sua diffusione, la medicina moderna dispone di strumenti estremamente efficaci per contrastarlo, a patto che si intervenga prima della comparsa dei sintomi. La prevenzione non è solo un’opzione, ma una necessità strategica che poggia su due binari paralleli: la diagnosi precoce attraverso i programmi di screening e la gestione dei fattori di rischio legati alla quotidianità. Ne parliamo con la dottoressa Maria Rita Noviello. reponsabile servizio PACO Asl Rm3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sintomi del Cancro Colon-Retto: Quando Fare Controlli Sullo stesso argomento Tumore del colon-retto, al San Camillo un nuovo programma di diagnosi precoceAl San Camillo Forlanini di Roma prende forma un nuovo programma di prevenzione dedicato al tumore del colon-retto nei giovani adulti, fascia sempre... Cancro al colon retto, la nuova frontiera della prevenzione: dalla diagnosi alle nuove terapieTra le forme tumorali, il cancro al colon retto è forse quello più facilmente riconoscibile, grazie a uno dei principali campanelli d'allarme: il... Per esempio è usata in caso di cancro o tumore: del polmone fegato colon-retto mammella ginecologici melanoma di solito è ben tollerata viene eliminata dal fegato raramente può dare reazioni allergiche attenzione in chi ha allergia allo iodio o grave insuffici x.com Qualcuno ha visto questi nuovi dati e l'analisi delle cause profonde per il cancro al colon/rettale negli adulti più giovani? reddit Cancro del colon-retto. Usa: aumentano i casi tra i ventenni e i trentenniUno studio pubblicato su Jama Surgery rivela un inaspettato aumento di incidenza del cancro del colon tra i giovani americani. Le proiezioni per il 2030 prevedono un aumento di incidenza del 90% per i ... quotidianosanita.it Cancro del colon-retto. Dal 1975 ad oggi negli Usa crollo di incidenza e mortalità di oltre il 40%. E non è solo ‘effetto screening’Un editoriale del New England Journal of Medicine riflette sugli ingredienti di questo successo. L’introduzione dello screening ha dato un gran contributo alla causa, ma sarebbe sbagliato attribuirgli ... quotidianosanita.it