campobasso il molise sfida il ranking nazionale con le bocce sitting

A Campobasso, un gruppo di ventidue atleti si prepara a sfidare le classifiche nazionali di bocce sitting. La squadra locale si allena con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni in una disciplina che richiede abilità specifiche per gli sportivi in carrozzina. L’organizzazione degli allenamenti si svolge in spazi accessibili, mentre i giocatori si confrontano tra loro in vista delle prossime competizioni ufficiali. La sfida si concentra sulla capacità di superare le difficoltà legate alle barriere architettoniche e di rappresentare il Molise a livello nazionale.

? Punti chiave Chi sono i ventidue atleti che sfideranno il ranking nazionale?. Come faranno gli sportivi in carrozzina a superare le barriere architettoniche?. Perché il Comune di Campobasso è chiamato a intervenire subito?. Quali società italiane porteranno il Molise al centro del paralimpismo?.? In Breve Ventidue atleti di dieci società da sette regioni competono per il ranking nazionale.. Gare sabato 16 maggio ore 9:30 e semifinali domenica 17 maggio ore 9.. Giuseppe Iacovino chiede al Comune di Campobasso l'installazione immediata di un ascensore.. Lucio Fiorella e Carmine Iacovella gestiscono il controllo tecnico e la giudicatura.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Manuel Alagna | Intervista settimanale | Ascoli Calcio

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