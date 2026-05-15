Il governo israeliano ha finanziato campagne di marketing e messaggi promozionali sui social media, indirizzati a migliorare l’immagine del paese. Questa strategia coincide con l’Eurovision Song Contest, di cui Israele partecipa anche quest’anno, arrivando a conquistare le prime cinque posizioni nelle ultime tre edizioni. La 70ª edizione della manifestazione si svolgerà a Vienna e si concluderà il 16 maggio, con Israele tra i finalisti in gara.

Israele, che nelle ultime tre edizioni dell’Eurovision Song Contest ha sempre conquistato?un posto tra le prime cinque posizioni della classifica finale, sarà tra i finalisti anche?della 70ª edizione della manifestazione canora, che si concluderà a Vienna il 16 maggio. Questo nonostante le critiche per la sua partecipazione e il boicottaggio da parte di cinque Paesi — Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Slovenia — in protesta contro il governo di Tel Aviv e in segno di solidarietà con il popolo palestinese. Gli alti picchi registrati nelle ultime edizioni nel voto popolare, in Paesi dove Israele?proprio popolare non è, hanno fatto sorgere dei dubbi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Campagne marketing e messaggi sui social finanziati dal governo Netanyahu: “Così Israele ha sfruttato l’Eurovision per ripulire la propria immagine”

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