Cambiaso dalla Juventus al Como | lo scambio che fa felice Spalletti

L’esterno della Nazionale è stato trasferito dalla Juventus al Como in uno scambio che coinvolge anche la 'Vecchia Signora' e i lariani. Il Como, dopo aver raggiunto la qualificazione in Europa, mira ora a qualificarsi per la Champions League nelle ultime due giornate di campionato. La Juventus ha pianificato un’operazione che include anche i gioielli di Fabregas, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e raggiungere nuovi traguardi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’esterno della Nazionale nel mirino dei lariani: il piano della ‘Vecchia Signora’ per arrivare ai gioielli di Fabregas Il Como ha festeggiato una storica qualificazione in Europa ma non si accontenta, puntando all’accesso in Champions League nelle ultime due giornate di campionato. Maximo Perrone, gioiello del Como (Ansa) – Calciomercato.it Tra le rivali dei lariani c’è anche la Juventus, con la quale potrebbe prefigurarsi un asse di mercato in vista della prossima finestra estiva. Il Como punta ad assoldare in rosa più italiani anche per rispettare i parametri Uefa e uno dei desideri nella lista di Cesc Fabregas porta proprio in casa bianconera e nello specifico ad Andrea Cambiaso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cambiaso dalla Juventus al Como: lo scambio che fa felice Spalletti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #ANDREACAMBIASSO #CAMBIASO #FCBARCELONA #JUVENTUS #fichajes Sullo stesso argomento Juventus, tra rientro e rinnovo: Vlahovic scalpita e fa felice SpallettiIl centravanti serbo è vicino al ritorno in campo dopo la lunga assenza per l’infortunio alla coscia La Juventus è tornata subito ad allenarsi alla... Leggi anche: Cambiaso lascia la Juventus, ecco i tre giocatori che vuole Spalletti PRIMI CONTATTI TRA COMO E JUVENTUS PER CAMBIASO #Juventus #Calciomercato x.com Como interested in Juventus' Andrea Cambiaso. The club need more Italians because of UEFA's squad list rules, as they are already confirmed to be competing in a European competition next season. At least 8 of the submitted 25 players have to be homegro reddit Il Como piomba su Cambiaso: apertura della Juventus!Cambiaso al Como: potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista della prossima estate. Come riportato dai ... fantamaster.it Juventus, Cambiaso può partire: il Como sfida le big europeeIl Como segue Cambiaso della Juventus: sul terzino azzurro ci sono anche Inter, Napoli e diversi club inglesi. europacalcio.it