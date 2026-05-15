Callmat il sindacato | ‘La crisi è frutto di un declino strutturale

Il sindacato ha commentato la difficile situazione dell'azienda, attribuendo la crisi a un declino strutturale. Si è chiesto quali fattori abbiano portato a una dipendenza eccessiva da un solo committente, contribuendo alla fragilità dell'impresa. Inoltre, si è sottolineato come le attuali misure regionali non siano sufficienti a mantenere i posti di lavoro e a risollevare la settore. La discussione si concentra sui motivi di questa situazione e sulle azioni necessarie per affrontarla.

? Punti chiave Chi ha permesso che la dipendenza da un unico committente indebolisse l'azienda?. Perché le misure regionali attuali non bastano a salvare i posti?. Come può la riconversione professionale evitare il collasso dei lavoratori?. Quali sono le vere responsabilità politiche dietro questo declino strutturale?.? In Breve Crisi coinvolge circa 200 lavoratori della Callmat in Basilicata.. Modello gestionale basato su un unico grande committente ha causato vulnerabilità.. Bando regionale BasilImpresaInvestimenti giudicato insufficiente dalla Filcom Confsal.. Rischio impatto sociale su interi quartieri e borghi lucani coinvolti.. Donato Rosa, segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, ha lanciato un monito durissimo sulla crisi che coinvolge circa 200 lavoratori della Callmat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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