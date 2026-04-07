Il calcio italiano attraversa un momento difficile, con un calo generale delle prestazioni e una scarsa attenzione allo sviluppo dei giovani calciatori. Un report recente analizza il minutaggio assegnato ai talenti emergenti in Serie A, evidenziando come spesso non trovino spazio in campo. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla capacità del campionato di formare e valorizzare nuove generazioni di giocatori.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Fagioli Fiorentina, gol pesanti e leadership: così il centrocampista si è preso la scena! C’è una cosa di lui che impressiona Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calcio italiano in crisi nera, il talento si perde e i giovani non vengono valorizzati: il report sulla Serie A

“Nessun grande talento va in Serie A e i più forti non la scelgono”, la crisi del calcio italiano commentata in ArgentinaL’Italia sta attraversando una crisi calcistica; solo un club su quattro di Serie A quest’anno è agli ottavi di Champions e la Nazionale rischia di...

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Ma quindi, come si cambia questo calcio italiano?Il calcio italiano è in crisi, almeno in alcuni ambiti, e di certo è messo peggio rispetto ad altri paesi europei e rispetto a com’era messo trent’anni fa. La Nazionale maschile non andrà ai Mondiali ... ilpost.it

Marotta: Linciaggio vergognoso contro Bastoni. Crisi calcio italiano, ecco la mia domandaMarotta ha parlato prima di Inter-Roma: da Bastoni alla crisi del calcio italiano ecco le parole del presidente nerazzurro ... interlive.it

FINE DEL CALCIO ITALIANO Oggi in UDINESE vs COMO un solo giocatore ITALIANO ( Zaniolo ) in campo Nessun giocatore italiano nemmeno subentrato dalla panchina, entrambi gli allenatori stranieri, proprietari dei club stranieri. Chiediamo ai nostri letto - facebook.com facebook

La lezione di Chivu contro il clima tossico nel calcio italiano Basta esaltare momenti negativi E ricordarsi del bello di giocare Segui il postpartita di #InterRoma LIVE ORA con #Fuoriclasse powered by Haier su #DAZN x.com