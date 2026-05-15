Cagliari-Torino domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si terrà la partita tra Cagliari e Torino. La sfida si svolgerà all’Unipol Domus, che sarà l’ultimo incontro casalingo della squadra sarda in questa stagione. Il Cagliari ha bisogno di ottenere punti per mantenere la categoria, mentre il Torino cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali saranno rese note prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker.

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Il Cagliari deve conquistare la salvezza in questo turno casalingo contro il Torino, l’ultimo che giocherà all’Unipol Domus. Ai sardi basta un punto per garantirsi la permanenza nella Serie A, e ha due partite a disposizione per ottenerlo, ma spera di centrare il traguardo già domenica. Gli uomini di mister Fabio Pisacane hanno sprecato un’occasione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Torino (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cagliari - Torino Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Ufficializzate date e orari della 37ª giornata di Serie A: #Torino- #Cagliari si giocherà domenica 17 maggio alle ore 20:45. #MondoToro x.com Probabile formazione Cagliari Torino: le scelte di Pisacane e D’Aversa, la formazione per la sfida salvezza contro i granata: le ultimeProbabile formazione Cagliari Torino: le scelte di Pisacane e D’Aversa, la formazione per la sfida salvezza contro i granata: le ultime ... cagliarinews24.com Cagliari-Torino: Pisacane cerca i punti decisivi per la salvezza aritmeticaCagliari-Torino, 37ª giornata Serie A: domenica 17 maggio alle 20:45 all'Unipol Domus i sardi di Pisacane cercano i punti per chiudere il discorso salvezza dopo il ko con l'Udinese. lifestyleblog.it Weekend 1 maggio a Cagliari reddit