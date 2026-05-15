Cagliari-Torino domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si terrà la partita tra Cagliari e Torino. La sfida si svolgerà all’Unipol Domus, che sarà l’ultimo incontro casalingo della squadra sarda in questa stagione. Il Cagliari ha bisogno di ottenere punti per mantenere la categoria, mentre il Torino cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali saranno rese note prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker.
Il Cagliari deve conquistare la salvezza in questo turno casalingo contro il Torino, l’ultimo che giocherà all’Unipol Domus. Ai sardi basta un punto per garantirsi la permanenza nella Serie A, e ha due partite a disposizione per ottenerlo, ma spera di centrare il traguardo già domenica. Gli uomini di mister Fabio Pisacane hanno sprecato un’occasione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Cagliari - Torino Dom 17/05/2026 H.15:00
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