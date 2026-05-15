Atalanta-Bologna domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si giocherà la partita tra Atalanta e Bologna, l’unico match del penultimo turno di Serie A programmato senza sovrapposizioni con altri incontri. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con i pronostici che vengono segnalati come punti di interesse per gli appassionati. La partita si svolgerà in un contesto di fine campionato, senza altre sfide in contemporanea.

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La sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Le due squadre non sono effettivamente in corsa per obiettivi che coinvolgono altre formazioni, anche se matematicamente il Bologna potrebbe ancora agganciare l’Atalanta al settimo posto qualora vincesse almeno 3-0 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta - Bologna Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Inter-Verona (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter deve affrontare al Meazza il Verona già retrocesso nel penultimo turno di campionato, per una partita senza alcun obiettivo da una parte e... 37a Giornata tutta di domenica 17 Ore 12.30 Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Ore 15 Inter-Verona Ore 18 Atalanta-Bologna Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese x.com r/ACMilan Risultati delle valutazioni dei giocatori - Milan vs Atalanta (Serie A Rnd 36) reddit Atalanta-Bologna è spareggio per la Conference: il pronosticoPronostico Atalanta-Bologna quote statistiche analisi precedenti 37 giornata Serie A in programma domenica 17 maggio alle ore 18 ... gazzetta.it Atalanta-Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partitaEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta-Bologna, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it