Atalanta-Bologna domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si giocherà la partita tra Atalanta e Bologna, l’unico match del penultimo turno di Serie A programmato senza sovrapposizioni con altri incontri. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con i pronostici che vengono segnalati come punti di interesse per gli appassionati. La partita si svolgerà in un contesto di fine campionato, senza altre sfide in contemporanea.
La sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Le due squadre non sono effettivamente in corsa per obiettivi che coinvolgono altre formazioni, anche se matematicamente il Bologna potrebbe ancora agganciare l’Atalanta al settimo posto qualora vincesse almeno 3-0 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Atalanta - Bologna Dom 17/05/2026 H.15:00
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37a Giornata tutta di domenica 17 Ore 12.30 Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Ore 15 Inter-Verona Ore 18 Atalanta-Bologna Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese x.com
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