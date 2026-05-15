Cagliari blitz contro le truffe sulle aste | 10 indagati per beni finti
A Cagliari, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione contro le truffe legate alle aste, che ha portato all’indagine di dieci persone. Gli indagati sono accusati di aver promosso vendite di beni falsi, fingendo di essere intermediari ufficiali e affidabili. Tra i coinvolti ci sono anche alcuni dipendenti comunali, che si sarebbero prestati a sostenere il sistema delle false aste. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’organizzazione e le modalità di azione dei truffatori.
? Punti chiave Come facevano i truffatori a sembrare intermediari ufficiali e affidabili?. Chi sono i dipendenti comunali coinvolti nel sistema delle false aste?. Quale tragica conseguenza ha portato una vittima al suicidio?. Come riuscivano i criminali a far sparire le caparre versate?.? In Breve Indagati tre dipendenti del Comune di Cagliari tra impiegati e vigili urbani.. Una vittima della truffa ha scelto il suicidio dopo il danno economico.. Il PM Enrico Lussu coordina le indagini sui flussi finanziari e digitali.. Perquisizioni effettuate presso uffici e abitazioni di privati e funzionari pubblici.. Almeno dieci persone risultano iscritte nel registro degli indagati dopo il blitz della Guardia di Finanza a Cagliari, un’operazione che ha colpito una rete di truffe legate alle aste giudiziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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