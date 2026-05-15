Cagliari blitz contro le truffe sulle aste | 10 indagati per beni finti

A Cagliari, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione contro le truffe legate alle aste, che ha portato all’indagine di dieci persone. Gli indagati sono accusati di aver promosso vendite di beni falsi, fingendo di essere intermediari ufficiali e affidabili. Tra i coinvolti ci sono anche alcuni dipendenti comunali, che si sarebbero prestati a sostenere il sistema delle false aste. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’organizzazione e le modalità di azione dei truffatori.

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