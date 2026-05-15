Busiago in Festa 2026 a Campo San Martino

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 al 19 maggio torna a Busiago di Campo San Martino la manifestazione "Busiago in Festa", giunta alla sua 40esima edizione e come di consueto dedicata al patrono San Bernardino.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Tutte le info da post FacebookIl programmaVenerdì 15. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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