Buonvino domina la serata cala l' Eurovision Del Debbio e Iene meglio di Cucciari e Formigli
Nella serata di giovedì, la serie televisiva “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” su Rai1 ha ottenuto la prima posizione tra i programmi più seguiti, raggiungendo una media di circa 2 milioni di spettatori. Contestualmente, l’Eurovision ha registrato un calo di ascolti, mentre i programmi di approfondimento condotti da Del Debbio e le Iene hanno superato quelli condotti da Cucciari e Formigli. La serata si è conclusa con queste dinamiche di audience, senza variazioni improvvise o dati significativi di share.
Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese vincere la serata con una media di 2.937.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit segna invece 1.847.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Tv8 Skyfall sigla 199.000 spettatori (1.5%) mentre sul Nove Comedy Match registra 518.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai2 la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest cala a una media di 1.286.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 Splendida Cornice chiude con una media di 882.000 spettatori (5.7%). Per l'approfondimento: su Italia1 Le Iene raduna 1.212.000 spettatori con il 9. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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