Buonvino domina la serata cala l' Eurovision Del Debbio e Iene meglio di Cucciari e Formigli

Nella serata di giovedì, la serie televisiva “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” su Rai1 ha ottenuto la prima posizione tra i programmi più seguiti, raggiungendo una media di circa 2 milioni di spettatori. Contestualmente, l’Eurovision ha registrato un calo di ascolti, mentre i programmi di approfondimento condotti da Del Debbio e le Iene hanno superato quelli condotti da Cucciari e Formigli. La serata si è conclusa con queste dinamiche di audience, senza variazioni improvvise o dati significativi di share.

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