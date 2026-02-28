Paolo Sarullo, 25 anni, è il giovane di Sanremo che, attraverso un collegamento dal palco dell’Ariston, ha parlato della sua esperienza di violenza giovanile. Durante l’evento, ha condiviso il suo racconto e ha lanciato un messaggio di resistenza, invitando a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.

Paolo Sarullo è il giovane di 25 anni che dal palco dell’Ariston, in collegamento, ha trasformato la propria tragedia in un appello civile contro la violenza giovanile. La sua voce, segnata da un percorso durissimo, è risuonata chiara: “ Stop alla violenza sui giovani ”. Dietro quelle parole c’è una storia iniziata nella notte del 19 maggio 2024 e cambiata per sempre in pochi secondi. Invitato al Festival dopo aver espresso il desiderio di parlare pubblicamente di bullismo e aggressioni, Paolo ha dimostrato che anche dalle ferite più profonde può nascere un messaggio di forza. Il Fatto Quotidiano segnala che la vicenda risale alle 3.30 del mattino, nel Savonese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chi è Paolo Sarullo? Il ragazzo vittima di violenza giovanile di Sanremo 2026 che insegna a non mollare mai

Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile, a Sanremo: “Non deve succedere più a nessuno”. Carlo Conti: “Mi raccomando, non mollare” e lui risponde deciso “non si molla un cazz*”“È un periodo di episodi di violenza giovanile, segno di un disagio grave e diffuso.

Chi è Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile: "Non deve succedere più a nessuno"Un pugno, tre mesi di coma e una tetraplegia conseguente al pestaggio, poi una voce che scuote un intero Paese: "Stop alla violenza sui giovani, non...

Tutto quello che riguarda Paolo Sarullo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Paolo Sarullo chi è: dall'aggressione al coma; Paolo Sarullo a Sanremo 2026: Stop alla violenza sui giovani. Ho perdonato i miei aggressori; Chi è Paolo Sarullo, stasera a Sanremo. L'aggressione, l'emorragia cerebrale e il messaggio dal palco dell'Ariston: Stop alla violenza sui giovani; Paolo Sarullo, chi è il 25enne aggredito dopo una serata in discoteca. La battuta a Conti: Non mollo un c***o.

Chi è Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile: Non deve succedere più a nessunoAggredito per un monopattino e rimasto tetraplegico, Paolo Sarullo lancia un messaggio: Stop alla violenza sui giovani. La sua storia. tgcom24.mediaset.it

Chi è Paolo Sarullo: il giovane porta a Sanremo una storia di orrore, perdono e resilienzaChi è Paolo Sarullo: il giovane a Sanremo. Una storia di orrore, perdono e resilienza, che vuole far riflettere sul tema della violenza ... mam-e.it

Durante la terza serata di Sanremo 2026 Paolo Sarullo, 25 anni, ha raccontato la sua vita dopo l’aggressione subita nel 2024, quando un pugno lo fece cadere provocandogli una grave emorragia cerebrale e tre mesi di coma. Oggi, grazie alla riabilitazione al - facebook.com facebook

Aggredito per un monopattino, Paolo Sarullo e il messaggio di perdono #laspezia x.com