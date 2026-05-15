BRT a Frosinone il Comune rassicura sui parcheggi | Previsti nuovi stalli e verifiche sulla viabilità

Il Comune di Frosinone ha annunciato che, nell’ambito del progetto del Bus Rapid Transit, sono in programma nuovi stalli di sosta e controlli sulla viabilità. La città sta portando avanti interventi collegati a questa iniziativa di trasporto pubblico, considerata una priorità dall’amministrazione locale. Le modifiche ai parcheggi e alle strade mirano a facilitare il funzionamento del sistema di mobilità urbana e a migliorare la circolazione nel centro e nelle zone limitrofe.

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Proseguono a Frosinone gli interventi collegati al progetto del Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto urbano che l’amministrazione comunale considera strategico per la mobilità cittadina. Parallelamente ai lavori infrastrutturali, il Comune interviene anche sul tema dei parcheggi, al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frosinone, parcheggi a pagamento sotto i Piloni: in via De Gasperi arrivano 20 nuovi stalliLa Giunta comunale di Frosinone ha dato il via libera all’istituzione di 20 nuovi parcheggi a pagamento in via Alcide De Gasperi, nel tratto compreso... Frosinone – Rivolta allo Scalo, Mastrangeli ‘frena’ sul BRT: prime retromarce dopo il caos parcheggi ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com Frosinone, meno parcheggi con il Brt: il Comune individua tre areeAAA cercasi parcheggio disperatamente. A Frosinone, in particolare nella zona tra via Aldo Moro e via Marittima, dopo la definizione del percorso del Brt (Bus Rapid Transit) è scattato l’allarme tra ... ilmessaggero.it Brt a Frosinone, timori e speranze tra i commerciantiIl Brt? Si rischia la chiusura. Dopo la presentazione del nuovo percorso del Brt in Comune di mercoledì, sale la preoccupazione per gli esercenti di Frosinone bassa. Il progetto prevede la ... ilmessaggero.it